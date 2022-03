[Video] Pretresljive sledi ruske vojske: Nekatera mesta in vasi porušeni do tal! Nova24TV Socialna omrežja omogočajo najnovejše posnetke posledic ruske agresije nad Ukrajino. Nekatere vasi in mesta so dobesedno porušena do tal. Razlog Rusije, da napade Ukrajino – “denacifikacija in demilitarizacija” – se že od samega začetka kaže za eno veliko laž ruskih oblasti. Preko 700 civilnih žrtev, med njimi tudi otroci, porušene šole, bolnice, bloki. Nekatera mesta so povsem uničena, vasi zrav ...

