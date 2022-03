Zavarovalna skupina Sava lani z rekordnim čistim dobičkom Lokalec.si Zavarovalna skupina Sava je lani vknjižila rekordnih 76,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 35,1 odstotka več kot leta 2020 in 43,8 odstotka nad načrti. Prihodke je zvišala za 7,6 odstotka na 732,7 milijona evrov, je razvidno iz danes objavljenih nerevidiranih podatkov. V skupini so leto 2021 označili za “izjemno”. Glede na objavo na Ljubljanski borzi so z dobičkom poslovali vsi poslovni odse ...

