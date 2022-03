V seriji Sekirca v med je nazorno prikazano, da sreča ni v denarju, s čimer se igralka Mojca Funkl popolnoma strinja. »Gotovo nam lahko denar bistveno olajša nekatere stvari in odnese določene skrbi, ampak ni nujno, da nam prinese notranji mir, uspeh in srečo. Mislim, da sreča ni pogojena z materialnimi stvarmi in komoditetami, temveč s tem, da imaš ob sebi ljudi, ki te imajo radi, so iskreni s tabo, da veš, kdo si – za to pa denar ni potreben.«