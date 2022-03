ODPOVED! Iz jeseniškega kluba so sporočili, da današnje tekme s Fasso ne bo, RAZLOG PA ... Ekipa Hokejska tekma drugega dela alpske lige, ki bi morala biti danes ob 19. uri med Sij Acronijem Jesenicami in Fasso je odpovedana, so sporočili iz jeseniškega kluba.



