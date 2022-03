Sony in Honda bosta sodelovala pri razvoju električnih vozil Slo-Tech Avtor Matej Huš Japonska giganta Sony in Honda, ki se ukvarjata z elektroniko oziroma proizvodnjo vozil, sta najavila skupna razvoj in proizvodnjo električnih vozil. V ta namen bosta vzpostavila skupno podjetje (joint venture), ki bo začelo poslovati še letos, prve izdelke pa lahko potrošniki pričakujemo leta 2025. Novo ustanovljeno podjetje, h kateremu bodo povabili tudi zainteresirane druge igralce, razmišlja p...

