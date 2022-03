Upokojenci lahko od danes brez izgube pravic delajo več Lokalec.si Veljati je začela novela zakona o interventnih ukrepih za podporo trga dela, ki ga je DZ sprejel 22. februarja in omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. Zakonska rešitev naslavlja problematiko pomanjkanja delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten v času covida-19, velja pa do konca tega leta. Zakon veljavno ureditev spreminja z izjemo v obliki povečanj ...

