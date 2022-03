V Društvu novinarjev Slovenije predsednika vlade in ostale vladne predstavnike ponovno pozivamo, da prenehajo napadati in etiketirati novinarje, njihove goste, dopisnike in kar cele oddaje RTV Slovenija. Nespoštovanje drugačnih mnenj, tudi takšnih, s katerimi se ne strinjaš, je značilnost avtoritarnih režimov, katerih podpore predsednik vlade obtožuje novinarke in novinarje RTV Slovenija.