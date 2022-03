»Prej se je Janez Janša bratil s tistimi, ki so povzročili vojno v Ukrajini. Z zavezniki Vladimirja Putina v regiji in na Balkanu. Zdaj pa je oblekel kožuh tistega, ki spoštuje evropske vrednote. Ali imamo načrt za pomoč Krki, Leku in ostalim podjetjem, ki jih bodo prizadele sankcije? Ne, ker vlada raje hodi na shode, ki jih sama organizira.«