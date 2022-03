Ivan Kobe z Želebeja v Beli krajini si je pred letom dni, ko je bil star 72 let, postavil cilj, da se nauči igrati klavirsko harmoniko. Že kot mlad fant se je poigraval s to željo, a kaj, ko daleč naokoli nihče ni imel harmonike, sam si je pa ni mogel privoščiti, je pa zato zelo rad poslušal narodnozabavno glasbo, zlasti Beneške fante. Ko so Beneški fantje desetletja nazaj nastopili v Kulturnem d ...