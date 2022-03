Znanih več informacij o truplu, ki so ga potegnili iz reke Lokalec.si Poročali smo, da so iz Donave pri Kostolcu izvlekli truplo neznane osebe, ki je v fazi razpadanja. Portal alo.rs poroča, da je bila obdukcija trupla prvotno predvidena za soboto, vendar bo opravljena šele jutri. Pristojni so iz telesa vzeli DNK profil, ki ga bodo primerjali z vzorci pogrešanih v bazi, da bi ugotovili njihovo identiteto. Alo.rs poroča tudi, da gre zgolj za del telesa in sicer za sp ...

