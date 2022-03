Tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave, ki poteka na prvo soboto v marcu, ko se spominjamo Jurčičevega rojstnega dne, so se po lanskoletni vrzeli razveselili številni letošnji udeleženci, ki so pot premagovali še odločneje kot sicer. Skozi celo pot sta organizatorja, Občina Ivančna Gorica in Planinsko društvo Polž skupaj s številnimi sodelujočimi društvi in posa ...