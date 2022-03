Ukrajinski premier Shmyhal se je zahvalil Janši in slovenskemu narodu za stalno podporo v teh težkih časih Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Ukrajina čuti močno in stalno podporo Janeza Janše in prebivalcev Slovenije. Hvala, ker ste z nami v teh težkih časih ruske vojaške intervencije,” se je ukrajinski premier Denys Shmyhal zahvalil na socialnem omrežju Twitter. Ukrajinski premier Denys Shmyhal se je danes zahvalil za podporo slovenskemu predsedniku vlade Janezu Janši in Slovencem za močno in stalno podpor ...

