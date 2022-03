Martinović preprečil zmago Mure v Domžalah RTV Slovenija V prvi sobotni tekmi 25. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Kalcerja iz Radomelj remizirali v Celju (0:0), pozneje so se brez zmagovalca razšli še nogometaši Domžal in Mure. Bilo je 1:1.

