Real po medlem začetku pokazal, zakaj vodi v španskem prvenstvu 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so dobili derbi 27. kroga proti Realu iz Sociedada. Gostje so v 10. minuti sicer povedli, a so galaktiki v razmaku treh minut v zaključku prvega polčasa dosegli dva zadetka, v nadaljevanju pa še dva. Med strelce so se vpisali Eduardo Camavinga, Luka Modrić, Karim Benzema in Marco Asensio. Za goste je v polno meril Mikel Oyarzabal.

