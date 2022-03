Neverjetna drama v Dallasu, ki je zmagal brez Luke Dončića #video SiOL.net V ligi NBA je tekma med Dallasom in Sacramentom potekala v znamenju promocije Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu. Češnjo na torti slovenskega večera v Dallasu bi moral predstavljati nastop vročega zvezdnika Luke Dončića, a zaradi poškodbe palca na levi nogi ni kandidiral za srečanje. Njegovi soigralci so dolgo časa zaostajali, v prvem polčasu tudi za -19, a so se v zadnji četrtini vrnili v igro in nato po razburljivi končnici, ko je odločilno trojko tri sekunde pred koncem zadel Dorian Finney-Smith, le ugnali goste (114:113).

