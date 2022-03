Kolumbijka, ki je izločila prvo nosilko, v finalu Monterreyja SiOL.net Kolumbijka Camila Osorio in Kanadčanka Leylah Fernandez bosta igrali za naslov na teniškem turnirju v mehiškem Monterreyju (239.477 dolarjev nagradnega sklada). Fernandezova, druga nosilka, je v polfinalu premagala Brazilko Beatriz Haddad Maio s 6:1 in 6:4. Osorio, ki je v četrtfinalu zaustavila prvo nosilko Jelino Svitolino, pa je Španko Nurio Parrizas ugnala s 6:4 in 6:4.

