V Novem mestu sta se pomerila Krka in Črnuče. Gostje so z izjemo drugega niza prevladovali celotno tekmo in zasluženo slavili s 3:1 (-16, 24, -14, -19). Do zmage sta jih povedla Sešek in Bošnjak, oba sta prispevala po 19 točk. Pri Krki je bil najbolj razpoložen Peterlin, zbral je 14 točk. preberite več » ...