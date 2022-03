Mestna občina Krško objavlja razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju mestne občine v višini 145.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2022 za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo ter za trženje, za štipendiranje pa 30. 9. 2022.

