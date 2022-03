V eksploziji in požaru stanovanja v Kopru umrl 54-letni moški RTV Slovenija V Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru je v soboto ob 21. 46 počilo in zagorelo v stanovanju večstanovanjske hiše. Koprski kriminalisti so v stanovanju našli mrtvega 54-letnega moškega in poškodovanega 83-letnika, ki so ga odpeljali v bolnišnico,

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tina Šutej

Ana Bucik

Meta Hrovat