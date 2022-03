Takole smo med sprehodom ujeli Novomeščanko Eriko Medle Semec. Vedno nasmejana, tokrat še s koščkom zdravja v roki, se je napotila čez most do Loke in naprej ob Krki. Vreme je bilo kot nalašč za nabiranje kondicije, ki jo Erika še kako potrebuje za svoje plesne podvige v Plesnem studiu Novo mesto. Pred kratkim je namreč prebolela korono, zato se kondicijske nadgradnje loteva postopoma in tudi s p ...