Štulac in Stojanović s točko iz Genove 24ur.com Nogometaši Empolija so v 28. krogu italijanske lige gostovali pri Genoi in se z njo razšli brez zadetkov. Na prvi nedeljski tekmi se mreži v Genovi nista zatresli, čeprav so predvsem domači kar veliko streljali ob sicer bolj ali manj izenačeni posesti žoge. Petar Stojanović je odigral celo tekmo za Empoli, Leo Štulac pa je vstopil v igro v 73. minuti. V soboto so nogometaši odigrali tri tekme. Ud...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Italija

Samir Handanovič Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Andreja Slokar

Tina Robnik

Luka Dončić

Miha Hrobat