Darja Gajšek prejela negativne kritike na račun svoje obleke TOčnoTO.si Darja Gajšek pretekle dni ni bila najbolj vesela odziva gledalcev Pevka in voditeljica oddaje Zimski pozdrav Darja Gajšek je bila zadnje dni deležna veliko kritik. In sicer ne glede vodenje oddaje, ampak glede njene obleke, za katero je prejela mnogo negativnih kritik. Gledalci so njene pretekle obleke vedno lepo sprejeli, ta pa se jim je zdela […] Darja Gajšek prejela negativne kritike na račun sv...

Sorodno



















Oglasi