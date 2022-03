Tornado v Iowi terjal najmanj šest življenj Dnevnik Ameriško zvezno državo Iowo je prizadel uničujoč tornado, ki je terjal najmanj šest življenj. Umrli so štirje odrasli in dva otroka. Še najmanj štirje ljudje so bili v tem neurju poškodovani. Povzročil je tudi veliko gmotno škodo v okrožju...

