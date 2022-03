So te fotografije nenamerno razkrile, da bo Putin res napadel Ukrajino? SiOL.net Pred ruskim napadom na Ukrajino so številni ugibali, ali ruski predsednik Vladimir Putin res namerava napasti svojo zahodno sosedo ali pa s kopičenjem ruskih enot na meji z Ukrajino zgolj razkazuje svojo vojaško moč. Veliko jih je bilo prepričanih, da zahodni obveščevalci, ki so napovedovali vojno, zgolj zganjajo paniko. Toda nekatere nenavadne Putinove poteze so nakazovale, da je vojna pred vrati.

