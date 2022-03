Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je nedavno vztrajal, da nimajo pravne podlage oziroma pristojnosti, da bi preverili, ali vrhovni sodnik Branko Masleša izpolnjuje pogoje za nastop sodniškega mandata. To je sila nenavadno glede na to, da kadrovske evidence in papirji po 60. in naslednjih členih Zakona o sodiščih sodijo v sodno upravo, ki jo vodi generalni sekretar vrhovnega sodišča. ...