Rusija čedalje bolj izolirana od interneta in elektronskih plačilnih storitev Slo-Tech Avtor Matej Huš Vsi večji ponudniki elektronskih plačilnih storitev so zaradi invazije na Ukrajino prekinili delovanje v Rusiji, kar bo povzročilo hude preglavice vsem prebivalcem. Vsi trije ponudniki plačilnih kartic so sporočili, da v Rusiji izdane kartice MasterCard, Visa in American Express ne bodo več delovale izven države. Drži tudi obratno, in sicer v tujini izdane kartice ne bodo več delovale v Rusiji. In...

Sorodno





























Oglasi