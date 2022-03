Dr. Haček: “Zmagovalca volitev bomo iskali med najuspešnejšo stranko koalicije KUL in pa SDS” Nova24TV “Ta napoved je zelo tvegana, bi si pa upal napovedati, da zmagovalec volitev ne bo gibanje Roberta Goloba, ki ga bolj vidim v vlogi nekdanje Virantove stranke, zmagovalca bomo iskali med najuspešnejšo stranko koalicije KUL in pa Slovensko demokratsko stranko. Če bo res tako, bo to samo dobra novica za Slovenijo, saj instantne stranke, ki se pojavljajo v zadnjem trenutku, nimajo programa ali izkuše ...

