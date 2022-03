Košarkarice ŽKK Cinkarna Celje so 16. dvignile pokalno lovoriko (foto: ŽKK Cinkarna Celje) Košarkarice ŽKK Cinkarna Celje so postale pokalne prvakinje. V finalu so z 81:71 premagale ŽKK Triglav in osvojile 16. pokalni naslov. MVP zaključnega turnirja je postala Isabela Ramona Lyra Macedo. Začetek tekme je bil na obeh straneh nekoliko nervozen, tako da je celjski strateg Damir Grgić že po slabih pe ...