Rakek je gostil namiznoteniško državno prvenstvo za sezono 2021/22. V ženski konkurenci je zmagala Katarina Stražar (Mengeš), v moški Peter Hribar (Krka), med ženskimi dvojicami Lea Paulin (Arrigoni) in Stražarjeva, v moških Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel (oba ŠD SU), v mešanih pa Gregor Komac (Maribor) in Ana Tofant (Mengeš).