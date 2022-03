Piše: dr. Vinko Gorenak Nemalo posameznikov se je te dni oglasilo z vprašanjem Zakaj države Evropske unije velikodušno sprejemajo begunce iz Ukrajine in zakaj leta 2015 niso ravnale enako ob znani invaziji ilegalnih migrantov iz Bližnjega vzhoda. Še več. Če jim skušaš pojasniti razliko med bežečimi iz Ukrajine in tistimi, ki so v Evropo masovno […]