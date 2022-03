Utrujeni Pogačar v lov na svoj drugi Neptunov trizob SiOL.net Danes ob 14.00 se s 13,9 kilometra dolgim kronometrom začenja enotedenska Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Prvi favorit za skupno zmago je lanski zmagovalec Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki pa ga na poti do cilja čaka kar nekaj ovir. To bo prvi neposredni spopad na etapni dirki s še enim izjemnim mladim kolesarjem, Belgijcem Remcom Evenepoelom (QuickStep-AlphaVinyl). Pogačar bo danes zagotovo imel zadnjo besedo. Startal bo namreč kot zadnji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Primož Roglič

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Primož Roglič

Robert Golob