SDS umaknil tožbo zoper Marjana Šarca RTV Slovenija Tožbo zoper takratnega premierja Marjana Šarca so v stranki SDS vložili marca 2020 zaradi izjav, ki jih ocenjujejo kot žaljive in neresnične. Od predsednika LMŠ-ja so zahtevali preklic izjav in denarno odškodnino.

Sorodno





Oglasi