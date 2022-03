Do zmag koprski fantje in dekleta Primorske novice V državnem prvenstvu za rokometaše so favoriti upravičili svoje vloge. Koprčani v Ljubljani niso blesteli, a so vknjižili zmago. Enaka ugotovitev velja za koprska dekleta. Na Vrhniki so odigrale edino tekmo državnega prvenstva za rokometašice, ki so sicer imele prost (reprezentančni) vikend.

