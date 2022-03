Vojaki EUFOR-ja že na ulicah Sarajeva SiOL.net Poslabšanje razmer na mednarodni ravni in vedno več napetosti na ozemlju BiH so glavni razlog, zakaj so na ozemlje BiH že prispeli konvoji EUFOR-jevih sil. Njihova glavna naloga je zaščita teritorialne integritete in suverenosti BiH. Na območje BiH bo prišlo še 500 dodatnih vojakov. Vojaki EUFOR-jevih sil so že prišli v Sarajevo in pritegnili veliko pozornosti prebivalcev mesta.

