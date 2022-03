Ni bilo nedolžno: nesrečnega četrtega sodnika zadržali v bolnišnici 24ur.com Nesrečnega sodnika Tomaža Černeta, ki ga je v nedeljo na tekmi Prve lige med Mariborom in Bravom (1:2) zadel predmet v glavo, so po naših informacijah zadržali v bolnišnici, kar kaže na to, da poškodba, zaradi katere je glavni sodnik Matej Jug želel prekiniti srečanje, vendarle ni nedolžna.

