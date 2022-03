Bonitta vidi svetlo prihodnost, a brez Lane Ščuke in Sare Najdič RTV Slovenija Selektor Marco Bonitta je, so prepričani v vodstvu reprezentanci, pravi mož, da bo Slovenijo popeljal iz slepe ulice, saj je bilo v zadnjem času preveč odpovedi in nezadovoljstva, tako da so bili na zvezi prisiljeni odločno ukrepati.

Sorodno

Oglasi