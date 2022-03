Laži o stavki šolnikov: na družbenih omrežjih širijo lažne novice o šolah, ki naj ne bi stavkale Reporter Nasprotniki stavke v vzgoji in izobraževanju, napovedani za 9. marca, so spet poskrbeli za razširjanje lažnih novic. Potem, ko so si izmislili, da je splošna stavka odpovedana, zdaj širijo novice o šolah, ki ne želijo sodelovati v stavki. Med njimi naj bi

Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Igor E. Bergant

Marjan Šarec

Tadej Pogačar