Poslanska skupina SAB je nedavno predstavila predlog dopolnitve zakona o volitvah v državni zbor. Vsak, ki je obsojen za kaznivo dejanje, po mnenju Alenke Bratušek ne sme kandidirati na volitvah za katerokoli funkcijo. Kdo so slovenski politiki, ki so se doslej znašli na zatožni klopi? Kako so se primeri končali? Iz arhivov smo izbrskali nekatere sodne primere, ki so v javnosti dvigali največ prahu.