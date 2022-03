Trump: Na naša letala nalepimo kitajsko zastavo in bombardirajmo Rusijo 24ur.com Med nagovorom glavnim republikanskim donatorjem v New Orleansu je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump znova šokiral s svojimi izjavami. Ima namreč povsem svoj pogled na vojno strategijo in vpletenost ZDA v konflikt med Rusijo in Ukrajino. "Naša vojaška letala F-22 bi lahko prekrili s kitajskimi zastavami in bombardirali Rusijo. Nato bi rekli, da je to storila Kitajska, ne mi. Oni se bodo za...

