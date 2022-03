Slovenski družbeni problem ni vezan na aktualno vlado, pač pa na levo pristranskost novinarjev in popadljivost opozicije Nova24TV “V tem trenutku slovenski družbeni problem ni vezan na aktualno vlado, pač pa na svojeglavost (levo pristranskost) novinarjev, ki delujejo v slovenskih mainstream medijev. Popadljivost aktualne opozicije, ki je v preteklih dveh letih spotikala Janševo vlado (in medicinsko stroko), je seveda svojevrsten fenomen,” ocenjuje psihoanalitik Roman Vodeb. Slovenci so večinoma enotni pri obsodbi ruske agre ...

Sorodno











Oglasi