Liverpool na Anfieldu brani udobno prednost: 'Inter je najboljša ekipa v Italiji v zadnjih treh letih' 24ur.com Na Kanalu A in VOYO si boste nocoj lahko ogledali še eno nogometno poslastico: na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov se bosta udarila Liverpool in Inter. Redsi branijo prednost s prve tekme, ki so jo v Milanu dobili z 2:0, a tudi Inter ima svojo računico. Na prvi tekmi je dokazal, da je lahko nevaren za vrata Liverpoola, toda Italijanom je zmanjkalo zbranosti v zaključku akcij.

