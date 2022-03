Fifa našla rešitev tudi za štiri Slovence v ukrajinskih klubih Sportal Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v luči ruske invazije na Ukrajino za tuje igralce in trenerje, ki so nastopali v ruskem in ukrajinskem nogometnem prvenstvu, odprla poseben prestopni rok. Svet Fife je v ponedeljek odločil, da se pogodbe z ukrajinskimi klubi samodejno prekinejo do konca sezone in igralci lahko prestopijo drugam. Medtem pa tuji igralci ruskih klubov lahko enostransko prekinejo s...

