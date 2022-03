Slovenija bo donirala več kot 306.000 odmerkov cepiva proti covidu 24ur.com Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sklenila, da donira cepivo proti covidu-19, proizvajalca Pfizer/BioNTech, v instrument Covax, so sporočili z zdravstvenega ministrstva. Gre za 306.540 odmerkov omenjenega cepiva, ki jih je država aktivirala in naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in ji pripadajo za dobavo v aprilu letos.

