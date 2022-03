To fotografijo Špele Grošelj morate videti. Še nikoli ni izgledala tako kot danes TOčnoTO.si Slovenska pevka Špela Grošelj, ki se je podala tudi v podjetniške vode in je nadvse uspešna, še nikoli ni bila videti tako, kot je videti danes. Špela je namreč podelila fotografijo, na kateri sedi na travniku. Nasmejana in žareča. Še nikoli ni bila videti tako zadovoljna, sveža in srečna. Očarala nas je s svojo energijo, […] To fotografijo Špele Grošelj morate videti. Še nikoli ni izgledala tako k...

Sorodno

































Oglasi