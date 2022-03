Danes, 5 minut čez polnoč, je na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje, iz naše države izstopal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak, 51-letni državljan Hrvaške. Zraven mejne kontrole so mu mejni policisti odredili tudi preskus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v organizmu kar 1,22 mg/l alkohola, poroča PU Maribor. Ker je tujec in bi se z odhodom iz države lahko izognil postopku o prekršku, so ga policisti, do privedbe na pristojno sodišče, pridržali.