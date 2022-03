Zgodovinske poplave v Avstraliji zahtevale še dve življenji 24ur.com Število žrtev katastrofalnih poplav na vzhodu Avstralije se je še povečalo, potem ko so v Sydneyju odkrili trupli 67-letne ženske in njenega 34 let starega sina. Medtem so v Novem Južnem Walesu še 40.000 ljudi pozvali k evakuaciji, saj to avstralsko zvezno državo še vedno pesti hudourniško deževje.

