Lanska rast BDP v evrskem območju in EU po tretji oceni 5,3-odstotna Dnevnik Bruto domači proizvod (BDP) v evrskem območju in celotni EU se je lani okrepil za 5,3 odstotka, je v tretji oceni danes objavil evropski statistični urad Eurostat. To je za 0,1 odstotne točke več od predhodnih ocen. Za zadnje lansko trimesečje...

