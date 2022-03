Kosmini življenjska nagrada, lani najboljši Mrakova in Macarolova ter Vodišek Primorske novice Janko Kosmina je na današnji prireditvi Jadralne zveze Slovenije (JZS) v Ljubljani prejel veliko jadro za življenjsko delo, priznanji za najboljšega jadralca lanskega leta pa so dobili posadka razreda 470 Tina Mrak in Veronika Macarol ter kajtar Toni Vodišek.

