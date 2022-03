Nakupovalno središče Citypark letos obeležuje 20. obletnico svojega obstoja. Ob tej priložnosti so vodilni predstavili uspehe, investicije in prihodnji razvoj Cityparka. Ob obletnici pa čaka obiskovalce prav posebno vzdušje v nakupovalnem centru. Od petka dalje pripravljajo 20-dnevno dogajanje s tremi deželami in številnimi igrami. Imeli bodo dežele pravljic, iger, eno od dežel pa so poimenovali “ ...