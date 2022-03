Banka Slovenije vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o švicarskih frankih RTV Slovenija Banka Slovenije je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, so sporočili iz centralne banke.

